Il giorno dopo l’attacco di Donald Trump contro la premier, da palazzo Chigi non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Meloni non ha risposto alle critiche del presidente statunitense. Nessun commento è stato rilasciato sulla questione, né dalla premier né da altri rappresentanti del governo. La posizione ufficiale rimane invariata, senza comunicazioni pubbliche in merito alle dichiarazioni di Trump.

Nessuna reazione. Il giorno dopo il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro Giorgia Meloni, da palazzo Chigi non filtrano prese di posizione ufficiali. Il silenzio al momento è il modo in cui la presidente del Consiglio ha deciso di (non) rispondere al post su Truth in cui il tycoon ha pubblicato un meme con la premier che lo guarda accompagnato dalla didascalia ‘serve un ordine restrittivo’. Un nuovo affondo che difficilmente però Meloni potrà dribblare nei prossimi giorni, visto che è attesa ad Ankara per partecipare ai lavori del vertice della Nato dove sarà presente anche Trump, e dove si tornerà a parlare del delicato dossier riguardante le spese militari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Vertice Nato, Meloni ad Ankara: la premier non replica al nuovo attacco di Trump

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Trump deride Meloni: «Serve un ordine restrittivo».

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