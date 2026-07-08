Meloni | Trump? Non mi pento di niente

Dopo il vertice Nato di Ankara, Giorgia Meloni ha dichiarato di non rimpiangere nulla delle sue scelte politiche, rispondendo a una domanda sul rapporto con Donald Trump. La premier ha affermato di non pentirsi di nulla e ha fatto riferimento a un investimento politico che, secondo lei, non sarebbe stato riconosciuto. Trump ha successivamente criticato Meloni, ironizzando e accusandola ripetutamente, ma lei ha mantenuto la sua posizione senza modifiche.

«Non mi pento di nulla di quello che ho fatto». Lo ha detto Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara, rispondendo a una domanda sull’investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump, che sostanzialmente l’ha rinnegata, facendo ironia nei suoi confronti e accusandola a più riprese. «L’investimento politico l’ho fatto per convinzione sull’unità dell’Occidente», ha affermato la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni al vertice Nato di Ankara (Ansa). Meloni: «Non cambio idea, ho una strategia in testa». «Non è una strategia che ho messo in campo con l’arrivo di Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori », ha continuato Meloni, ricordando che col presidente Usa «ci sono affinità su alcuni temi della politica, dall’ immigrazione alla cultura woke ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Ostre sowa Meloni: Trump przekroczy granic

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#Ankara La premier #Meloni su #Trump Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. L’investimento politico l’ho fatto per convinzione sull’unità dell’Occidente. x.com

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