Meloni | con Trump non mi pento di nulla punto all’unità dell’Occidente

La leader politica ha dichiarato di non pentirsi di nulla riguardo alle relazioni con l'ex presidente degli Stati Uniti e ha ribadito il suo impegno per l’unità dell’Occidente. Non ha commentato il meme di Trump che suggeriva un “ordine restrittivo” nei suoi confronti, definendolo come una forma di persecuzione. La sua posizione si concentra sull’importanza di mantenere un fronte compatto tra i paesi occidentali.

Non torna sul meme di Donald Trump sulla necessità di un “ordine restrittivo” per lei, trattata come fosse una stalker da tenere a distanza. E rivendica «l’investimento politico» fatto «sull’unità dell’Occidente». Assicura che l’Italia è intenzionata «a rispettare gli impegni» sulle spese per la difesa, ma «in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto». L’Italia inoltre continuerà inoltre con le forniture militari a Kiev. E non cambia linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi Usa all’Iran. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla a tutto campo nella conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Meloni: «Trump Non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente»

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