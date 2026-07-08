Al termine del summit della Nato, la presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia rispetta gli impegni presi, ma stabilisce autonomamente le modalità di attuazione. Ha sottolineato che il rispetto degli impegni è garantito, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di intervento o di attuazione. La dichiarazione è stata fatta durante una conferenza stampa, senza ulteriori precisazioni sulle decisioni adottate o sui piani futuri.

AGI - Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del summit della Nato. "Vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo". Sulle basi linea molto chiara. Nello specifico, Meloni ha spiegato che "Per quello che riguarda le basi, non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Sulla Nato rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi"

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