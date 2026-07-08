Meloni | Sulla Nato rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi Con gi Usa non mi

Durante il vertice della Nato, la presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia rispetta gli impegni presi, ma decide autonomamente come attuarli. Ha anche aggiunto che non ha intenzione di discutere con gli Stati Uniti riguardo a determinati aspetti, senza specificare quali. La dichiarazione è stata rilasciata in conferenza stampa al termine del summit, sottolineando il ruolo decisionale del paese sui metodi di attuazione degli impegni internazionali.

AGI - Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del summit della Nato. "Vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo". Sulle basi linea molto chiara. Nello specifico, Meloni ha spiegato che "Per quello che riguarda le basi, non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. 🔗 Leggi su Agi.it

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Meloni: 'Rispettiamo gli impegni Nato ma in modo sostenibile e stabilendo priorità' x.com

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