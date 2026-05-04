Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, è previsto a Roma il 7 maggio, dove incontrerà il Papa e il ministro degli Esteri. Si ipotizza anche un incontro con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. La visita si inserisce in una serie di incontri ufficiali, dopo che il governo italiano ha dichiarato di aver mantenuto gli impegni riguardo alla presenza militare statunitense nel Paese.

Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, potrebbe avere un incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la sua visita a Roma il 7 maggio, oltre ai colloqui già confermati con il Papa e con l’omologo Antonio Tajani. “Penso di sì”, ha risposto Meloni a chi le chiedeva, a margine del vertice della Comunità Politica Europea di Erevan, se avrebbe incontrato il capo della diplomazia di Washington. Meloni attende Rubio: “L’Italia deve essere più autonoma in campo di sicurezza”. Meloni ha anche sottolineato che non condividerebbe la scelta di un ritiro delle truppe Usa dall’Italia ma che, in ogni caso, il Paese deve “crescere” ed essere più autonomo in campo di sicurezza”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni pronta a ricevere Rubio: “Le truppe Usa via dall’Italia? Noi abbiamo mantenuto gli impegni”

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