Prima di lasciare il summit della Comunità politica europea in Armenia, la presidente del Consiglio ha commentato l’annuncio del presidente americano sul ritiro di militari dagli Stati Uniti presenti nelle basi europee. La premier ha affermato che l’Italia ha sempre rispettato tutti gli impegni sottoscritti. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda dei giornalisti prima di lasciare l’evento.

“Ci tengo a dire una cosa: l’Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni“, ha affermato la premier. “L’Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito Nato, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, lo abbiamo fatto in Iraq. E quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo”. Filippine, terremoto di magnitudo 6.0 a Samar: le immagini delle telecamere di sorveglianza New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nato, Meloni: “L’Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto”

Meloni su ritiro truppe Usa da Italia: Non condivido la scelta, abbiamo sempre mantenuto gli impegni

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