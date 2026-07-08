Italia-Usa Meloni | Non mi pento di nulla di quanto fatto

La premier italiana ha dichiarato di non voler riprendere il discorso sul post di Trump e di non avere rimorsi riguardo alle decisioni prese in ambito politico. Ha aggiunto di non pentirsi di nulla riguardo agli investimenti politici effettuati.

“Per quanto riguarda il post di Trump ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l’investimento politico, io non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull’unità dell’Occidente, l’ho rivendicato a 360°, non è una strategia che ho messo in campo con l’arrivo di Donald Trump. L’ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte, chiaramente con Donald Trump c’erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Italia-Usa, Salvini: Rapporti non compromessi, non mi pento del sostegno a Trump

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