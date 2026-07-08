Meloni su Trump dopo il vertice Nato di Ankara | Non mi pento Ci sono affinità anche sui migranti

Da roma.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il vertice Nato a Ankara, il premier ha commentato il rapporto con l'ex presidente americano, affermando di non pentirsi e di riconoscere affinità, anche su temi migratori. La cena tra i leader si è svolta in un clima cordiale, senza tensioni o scontri pubblici, e la sessione di lavoro mattutina è trascorsa senza incidenti o confronti accesi. Nessuna dichiarazione ha segnalato divergenze significative tra i partecipanti.

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ANKARA (Turchia) - Alla fine chi attendeva una nuova puntata dello scontro è rimasto deluso. La cena, lo ha detto lei stessa, è stata cordiale. La sessione di lavori del mattino è scivolata via senza incroci o confronti pericolosi. Meloni ha fatto il suo lavoro di premier, Trump ha fatto Trump, ha persino accorciato le distanze, si è detto sommerso dall’amore degli alleati e sull’Italia, anche se di mattina era cattiva, nel pomeriggio ha subito una metamorfosi, «è stata buona, ha solo avuto un brutto momento». Ovviamente le domande, alla premier, al suo staff, vengono fatte: tutti vogliono sapere se a cena c’è stata una battuta, se al gelo si è mischiato qualcos’altro, se non c’era affatto gelo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Meloni al vertice Nato di Ankara: Con Trump rapporti cordiali

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