Vertice Nato ad Ankara Trump | Meloni mi piace ma non c’è stata per noi Anche Germania Francia e Gb ci hanno voltato le spalle – La diretta

Durante il vertice Nato ad Ankara, sono stati annunciati accordi per decine di miliardi di euro nel settore della difesa. Trump ha dichiarato di apprezzare la leader italiana, ma ha affermato che non si è presentata per il suo paese. Ha inoltre accusato Germania, Francia e Regno Unito di aver voltato le spalle agli Stati Uniti. Contestualmente, si è aperto il Forum dell’Industria della Difesa con una serie di annunci e firmate di accordi.

Una raffica di accordi e annunci, per un valore potenziale di decine di miliardi di euro. È questo l’obiettivo del Forum dell’Industria della Difesa, che si apre oggi ad Ankara e dà il via al vertice Nato. All’arrivo in Turchia, Donald Trump ha attaccato duramente gli Alleati, accusando Italia, Francia e Germania di aver voltato le spalle agli Stati Uniti. Nel mirino anche Giorgia Meloni, bersaglio da settimane delle sue critiche. « Meloni mi piace, ma non c’è stata per noi », ha dichiarato durante il bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Intanto, il segretario della Nato Mark Rutte ha presentato i dati aggiornati sulle spese per la difesa sostenute dai Paesi dell’Alleanza e ha anticipato alcune delle iniziative che saranno annunciate nel corso del vertice. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vertice Nato ad Ankara, i temi in agenda - Agorà Estate 07/07/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump contro gli alleati Nato: "Deluso. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle". E su Meloni: "Brava persona, mi piace ma ha sbagliato"

Trump contro gli alleati Nato: "Deluso. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle". E sul vertice in Turchia: "Venuto solo perché ospitato da Erdogan"Il presidente ha espresso delusione verso alcuni alleati della NATO, accusando Italia, Francia e Germania di avergli voltato le spalle.

Temi più discussi: Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo; Al vertice di Ankara nasce la Nato europea, incognita Trump; Vertice Nato, non solo fondi difesa: l’Italia gioca anche la partita del fianco Sud; Vertice Nato ad Ankara, l'Alleanza 'cambia pelle': cosa cambia per Europa, Usa e Italia.

Scontri ad Ankara tra le forze dell'ordine turche e i manifestanti che protestano contro la Nato, scesi in piazza in concomitanza con l'apertura del vertice sulla sicurezza. Diversi contestatori sono stati arrestati dalla polizia. Tra i principali dossier sul tavolo del ve x.com

La determinazione del Presidente americano Trump di soddisfare il Presidente Erdo?an al vertice della NATO che si terrà ad Ankara ha aumentato le preoccupazioni in Grecia e Israele. reddit

Vertice Nato, Trump: Sono deluso, Meloni mi piace ma non c'è stata per noi. LIVEPrende il via oggi ad Ankara il vertice Nato. Una due giorni fondamentale per il futuro dell’Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli inv ... tg24.sky.it

Vertice ad Ankara, Trump: L'Italia e la Germania ci hanno voltato le spalle, deluso dalla Nato. Meloni mi piace ma non c'è stata per noi sull'IranVertice Nato ad Ankara, la diretta Mosca sfida la Nato alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine ... ilmessaggero.it