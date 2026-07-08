Al termine del vertice della Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Alleanza è determinata a rafforzarsi e che l’Italia continuerà a fornire aiuti a Kiev. Ha inoltre affermato di non avere rimorsi riguardo alle decisioni prese. La leader ha sottolineato la compattezza dell’alleanza e la volontà condivisa di affrontare le sfide dello scenario internazionale.

Al termine del vertice della Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la compattezza dell'Alleanza Atlantica, sottolineando la volontà comune di rafforzarne il ruolo di fronte alle sfide dello scenario internazionale. "La Nato è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi ", ha dichiarato la premier nel corso della conferenza stampa conclusiva del summit, evidenziando il clima di coesione emerso durante i lavori tra i Paesi membri. Gli impegni sulle spese per la difesa. La premier, poi, ha specificato che "Vogliamo rispettare gli impegni" sulle spese per la difesa, "lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Meloni: "La Nato determinata a rafforzarsi. Non mi pento di nulla. L'Italia proseguirà con gli aiuti a Kiev"

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