Al termine del vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha affermato che l’Alleanza Atlantica rimane unita e che l’Italia continuerà a fornire aiuti a Kiev. Ha ribadito di non avere rimpianti riguardo alle decisioni prese e ha sottolineato la volontà condivisa di rafforzare il ruolo dell’organizzazione di fronte alle sfide internazionali. Nessuna modifica nelle posizioni finora adottate, secondo quanto dichiarato.

Al termine del vertice della Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la compattezza dell'Alleanza Atlantica, sottolineando la volontà comune di rafforzarne il ruolo di fronte alle sfide dello scenario internazionale. "La Nato è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi ", ha dichiarato la premier nel corso della conferenza stampa conclusiva del summit, evidenziando il clima di coesione emerso durante i lavori tra i Paesi membri. La premier, poi, ha specificato che "Vogliamo rispettare gli impegni" sulle spese per la difesa, "lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Meloni: "La Nato è un'alleanza unita. Non mi pento di nulla. L'Italia proseguirà con gli aiuti a Kiev"

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