Ucraina Zelensky incontra delegazione Usa | i colloqui a Kiev

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ucraino ha ricevuto a Kiev una delegazione statunitense composta da un senatore e da un rappresentante alla Camera. I colloqui si sono svolti nel capoluogo ucraino, senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti discussi. La visita ha coinvolto due politici americani, senza indicazioni su eventuali decisioni o accordi firmati durante l’incontro.

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato la delegazione statunitense a Kiev, formata dal senatore Usa Richard Blumenthal e dal membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Jim Himes. “Ci troviamo in una situazione in cui la nostra gente non è al sicuro, i civili in primo luogo, a causa del grande deficit di missili antibalistici”, ha detto Zelensky, appellandosi al Congresso Usa per una fornitura di missili Patriot PAC-3 e ulteriori sistemi di difesa aerea. I delegati statunitensi, che a Kiev hanno indossato cravatte con i colori nazionali ucraini, hanno risposto con parole di supporto per l’Ucraina. “Abbiamo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la delegazione ucraina ha tenuto diversi

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