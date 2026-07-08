"Ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, io non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara, rispondendo a una domanda sull'ultimo post su di lei di Donald Trump. "Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360°, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump – ha aggiunto -. L'ho fatto con tutti gli... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Meloni: “Il post di Trump? Non torno sull’argomento, non mi pento di nulla”

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Meloni su Trump: «Spero che un giorno potremo dargli un premio Nobel per la pace»

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