Il presidente del Consiglio è arrivata in ritardo all'incontro ad Ankara, partendo da Ciampino con circa 20 minuti di ritardo. Durante la visita, si è seduta al tavolo centrale insieme all’ex alleato statunitense, mantenendo un tono di rapporti cordiali. La delegazione italiana ha partecipato a incontri ufficiali senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. La visita si è svolta in un clima di formalità, senza annunci pubblici di accordi o dichiarazioni ufficiali.

DAL NOSTRO INVIATOANKARA - In apparenza non ha fatto nulla per arrivare in orario. È decollata da Ciampino quando mancavano venti minuti alle sei, ora di Ankara, e in quei frangenti atterravano all’aeroporto della capitale turca il premier spagnolo Sánchez, il cancelliere Merz, il presidente francese Macron, il britannico e dimissionario Starmer. Lei è atterrata alle 19 e 46, dopo 2 ore e 8 minuti di volo, quando una donna del protocollo turco, ai piedi della scaletta dell’aereo di Stato, le ha offerto un mazzo di rose ma anche quando i portoni del Palazzo presidenziale di Erdogan stavano per chiudersi e i camerieri erano già fra i tavoli, a servire la cena agli ospiti del vertice Nato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Meloni ad Ankara: l’arrivo in ritardo, il posto al tavolo centrale con l’(ex) amico Usa. E lei dice: rapporti cordiali

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