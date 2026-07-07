Dopo un incontro a Ankara con i leader della NATO, tra cui il presidente degli Stati Uniti, la presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti sono stati “cordiali”. La cena si è svolta prima di un vertice internazionale, e Meloni ha riferito che l’incontro si è concluso con un clima amichevole, senza ulteriori dettagli sulle discussioni avute. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto critiche nei confronti dell’Italia e del suo governo.

“ Rapporti cordiali “. Si limita a queste due parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la cena in cui ha incontrato i leader dei Paesi Nato, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che oggi è tornato ad attaccare l’ Italia e il suo governo per l’ennesima volta. Con il capo della Casa Bianca dunque “rapporti cordiali” dice la premier passando davanti al gruppo di cronisti che la aspettavano. Alla seconda domanda – “C’è stato un chiarimento?” – Meloni ha tagliato corto: “Vi ho già risposto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Meloni dopo l’incontro (anche) con Trump ad Ankara: “Com’è andata? Rapporti cordiali”

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G7, incontro MELONI-TRUMP: Abbiamo avuto un chiarimento

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