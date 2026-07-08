meloni a cena con trump ed erdogan nodo spese sul tavolo

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha partecipato a una cena con Donald Trump e Erdogan ad Ankara, dopo l'incontro tra i leader dei Paesi Nato. Al suo ritorno in hotel, ha dichiarato che i rapporti sono “cordiali”. La discussione sulla spesa militare è stata tra i temi affrontati durante la serata. Meloni ha poi risposto ai giornalisti che le chiedevano di Trump, senza fornire ulteriori dettagli.