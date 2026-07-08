Meloni a cena con Trump ed Erdogan nodo spese sul tavolo
Giorgia Meloni ha partecipato a una cena con Donald Trump e Erdogan ad Ankara, dopo l'incontro tra i leader dei Paesi Nato. Al suo ritorno in hotel, ha dichiarato che i rapporti sono “cordiali”. La discussione sulla spesa militare è stata tra i temi affrontati durante la serata. Meloni ha poi risposto ai giornalisti che le chiedevano di Trump, senza fornire ulteriori dettagli.
«Rapporti cordiali». Così Giorgia Meloni, tornando in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di governo dei Paesi Nato, risponde ai giornalisti che le domandano di Donald Trump. Tailleur nero con pantalone, la premier varca il portone qualche minuto dopo che il padrone di casa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente americano hanno fatto il loro ingresso lasciandosi alle spalle il mastodontico portone. Meloni siede allo stesso tavolo con Trump, insieme a Erdogan, al segretario dell’Alleanza, Mark Rutte, al cancelliere tedesco Friedrich Merz e la consorte Charlotte, al presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, e al primo ministro britannico (dimissionario) Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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