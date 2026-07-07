La presidente del Consiglio è arrivata con qualche minuto di ritardo alla cena dei leader Nato ad Ankara, perdendo l’opportunità di partecipare alla ripresa tv dell’accoglienza. Dopo il suo arrivo, si è seduta al tavolo con i leader di Stati Uniti e Turchia. Nessuna passerella davanti alle telecamere è stata organizzata. Meloni ha raggiunto gli altri leader senza ulteriori eventi pubblici visibili.

Qualche minuto di ritardo e nessuna passerella davanti alle telecamere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al palazzo presidenziale di Ankara quando la cerimonia di accoglienza dei leader della Nato si era ormai conclusa, "bucando" così il tradizionale saluto ufficiale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ripreso dalla diretta internazionale. La presidente del Consiglio poi si è seduta allo stesso tavolo con il presidente turco e quello americano Donald Trump. Stesso tavolo, a quanto si apprende, in cui ci sono il cancelliere tedesco Friedrich Merz con la consorte Charlotte, il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, e il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Meloni in ritardo alla cena dei leader Nato ad Ankara, arriva fuori tempo e "buca" la ripresa tv dell'accoglienza. Poi siede al tavolo con Trump ed Erogan

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