Melissa Scalzone campionessa d’Italia | a 14 anni vola in Classe A

Notizia in breve

A 14 anni, Melissa Scalzone di Recale si è laureata campionessa d’Italia in Classe A. Il risultato rappresenta il più importante della sua carriera finora ed è stato ottenuto al termine di una stagione ricca di successi. La giovane pilota si è distinta tra numerosi concorrenti, conquistando il titolo nazionale e portando a casa un risultato di grande rilievo per la sua età.