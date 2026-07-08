Melissa Scalzone campionessa d’Italia | a 14 anni vola in Classe A
A 14 anni, Melissa Scalzone di Recale si è laureata campionessa d’Italia in Classe A. Il risultato rappresenta il più importante della sua carriera finora ed è stato ottenuto al termine di una stagione ricca di successi. La giovane pilota si è distinta tra numerosi concorrenti, conquistando il titolo nazionale e portando a casa un risultato di grande rilievo per la sua età.
Tempo di lettura: 2 minuti A 14 anni sul tetto d’Italia. Un finale di stagione da incorniciare consegna a Melissa Scalzone, 14 anni, di Recale, il risultato più prestigioso della sua giovane carriera. L’allieva della scuola Mada Dance di San Marco Evangelista ha conquistato il titolo di campionessa italiana nel Latin Style Duo ai Campionati italiani FIDESM, svoltisi alla Fiera di Rimini, chiudendo un’annata agonistica ricca di medaglie, piazzamenti e conferme. Un successo che vale il passaggio per merito nella Classe A, la categoria più alta, traguardo raggiunto in età giovanissima e destinato ad aprire nuove prospettive. La vittoria di Rimini rappresenta il punto più alto di un percorso costruito gara dopo gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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