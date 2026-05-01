Ginnastica ritmica Melissa Musacci regina indiscussa | la Motto ha la sua campionessa a cinque stelle

Melissa Musacci si conferma come una delle protagoniste della ginnastica ritmica nazionale, conquistando il suo quinto titolo italiano. La ginnasta della società Motto si distingue per le sue performance e la costanza nel raggiungere successi di rilievo nel panorama italiano. Con questa vittoria, Musacci si aggiudica un nuovo riconoscimento e rafforza la sua posizione tra le atlete più competitive del settore.

Melissa Musacci a cinque stelle. Cinque come i titoli italiani di ginnastica ritmica vinti in quattro anni e mezzo dall’atleta viareggina della “ Raffaello Motto “, che si è laureata campionessa nazionale tra le Junior 1, categoria nella quale si cimentava per la prima volta dopo aver completato con successo il percorso tra le Allieve. La Musacci si è imposta nella finale nazionale del campionato Junior-Senior che si è tenuta lo scorso weekend al PalaTricalle di Chieti, totalizzando 93.300 punti (24.000 cerchio e palla, 24.600 clavette e 20.700 nastro), davanti ad Aurora Brani e Adele Bray, ottenendo il miglior punteggio in 3 attrezzi su 4. Un trionfo che giunge ad una settimana di distanza da quello della sorella minore Camilla, pure lei 5 volte campionessa italiana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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