Melissa Bassi | un albero e l’Abito della Pace per il 14° anniversario

Il 14° anniversario della tragedia di Melissa Bassi è stato commemorato con alcune iniziative simboliche. Una di queste è la piantumazione di un albero, che ha coinvolto i familiari della vittima e rappresenta un gesto di memoria e rinascita. Inoltre, gli studenti di Brindisi hanno realizzato un Abito della Pace, un’opera che intende ricordare la vita di Melissa e promuovere valori di solidarietà. Questi momenti sono stati accompagnati da cerimonie e incontri pubblici dedicati alla riflessione e al ricordo.

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? Domande chiave Come trasformerà la piantumazione di un albero il dolore della famiglia?. Cosa rappresenta l'Abito della Pace creato dagli studenti di Brindisi?. Perché l'evento prevede una raccolta di sangue con l'Autoemoteca ASL?. Quali nuovi servizi di supporto per l'autismo attiverà l'istituto scolastico?.? In Breve Manifestazione il 19 maggio 2026 presso l'IPSS Morvillo Falcone di Brindisi.. Piantumazione di un albero di Paulownia e presentazione dell'Abito della Pace.. Interventi musicali del maestro Maurizio Morello e della pianista Aksjnia Xoja.. Raccolta sangue con Autoemoteca ASL e nuovi accordi per sportelli Autismo e Tourette..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melissa Bassi: un albero e l’Abito della Pace per il 14° anniversario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una manifestazione per ricordare Melissa Bassi: tra memoria, inclusione e solidarietàBRINDISI - Si terrà martedì 19 maggio 2026, a partire dalle ore 10:30, presso l’Ipss Morvillo Falcone – Bassi di Brindisi, l’evento commemorativo... Anniversario della Liberazione nel segno della Costituzione e della paceVerona ha celebrato oggi, 25 aprile, l'81° anniversario della Liberazione, un momento che ha unito la memoria storica alla riflessione civile... L'anniversario della strage, la scuola di Brindisi intitolata a Melissa Bassi: Per sempre una di noiNon è più vita se fanno saltare in aria le scuole, Melissa da oggi vivrà per sempre in quella che è e resta la sua scuola. Così, questa mattina, la dirigente scolastica Irene Esposito ha dato inizio ... quotidianodipuglia.it Intitolata a Melissa Bassi la scuola Morvillo Falcone: la studentessa morì nell’attentato a BrindisiLa scuola Morvillo-Falcone di Brindisi avrà una nuova denominazione. Sarà cointitolata a Melissa Bassi, la studentessa 16enne di Mesagne che morì il 19 maggio del 2012 nell'esplosione di un ordigno ... bari.repubblica.it