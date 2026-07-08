Meeting Scholz | società esca da estrema polarizzazione
Il presidente del Meeting ha annunciato che l'edizione di quest'anno intende promuovere un messaggio contro l'estrema polarizzazione presente nella società. La 47ª edizione dell'evento si terrà a Rimini dal 21 al 26 agosto. Durante la presentazione, Scholz ha sottolineato l'obiettivo di favorire un clima di dialogo e comprensione tra le diverse parti.
Roma, 8 lug. (askanews) - Il Meeting vuole dare un messaggio che vada contro l'estrema polarizzazione in atto nella nostra società. Lo ha detto il presidente del Meeting, Bernhard Scholz a margine della presentazione della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto. Il segnale che vogliamo dare, ha detto Scholz, è quello "uscire da una estrema polarizzazione, dobbiamo essere coscienti che i problemi sono importanti, che c'è la tendenza terribile alla semplificazione, agli slogan, alle contrapposizioni dove io mi chiudo nel mio pensiero e non parlo più con l'altro.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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