L’auditorium di Rimini ha accolto circa diecimila persone per l’incontro con il Papa previsto il 22 agosto durante la 47ª edizione del Meeting di Comunione e Liberazione. La manifestazione, presentata oggi a Roma, si svolgerà dal 20 al 26 agosto e vedrà la partecipazione di numerosi ministri. Quarantaquattro anni dopo l’arrivo di Wojtyla, il Pontefice tornerà nella cittadina romagnola.

Rimini, 8 luglio 2026 - Sarà il Meeting di Papa Leone. Quarantaquattro anni dopo Wojtyla, Rimini riabbraccerà il Pontefice: la 47esima edizione della kermesse di Comunione e Liberazione, presentata oggi a Roma, avrà nell’incontro con il Papa – sabato 22 agosto – il momento più atteso. Come da tradizione, il Meeting sarà anche il palcoscenico del dibattito politico: a Rimini arriverà una nutrita rappresentanza del governo, dai vicepresidenti del Consiglio Tajani e Salvini fino ai ministri Abodi, Calderone, Giuli, Lollobrigida, Piantedosi, Pichetto Fratin, Urso, Valditara e Zangrillo. Tra gli ospiti della manifestazione, in programma in Fiera dal 21 al 26 agosto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che interverrà mercoledì 26 e il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Meeting Rimini: sfilata di ministri, 10mila nell’auditorium per accogliere il Papa

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