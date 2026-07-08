Meeting Rimini | sfilata di ministri 10mila nell’auditorium per accogliere il Papa
L’auditorium di Rimini ha accolto circa diecimila persone per l’incontro con il Papa previsto il 22 agosto durante la 47ª edizione del Meeting di Comunione e Liberazione. La manifestazione, presentata oggi a Roma, si svolgerà dal 20 al 26 agosto e vedrà la partecipazione di numerosi ministri. Quarantaquattro anni dopo l’arrivo di Wojtyla, il Pontefice tornerà nella cittadina romagnola.
Rimini, 8 luglio 2026 - Sarà il Meeting di Papa Leone. Quarantaquattro anni dopo Wojtyla, Rimini riabbraccerà il Pontefice: la 47esima edizione della kermesse di Comunione e Liberazione, presentata oggi a Roma, avrà nell’incontro con il Papa – sabato 22 agosto – il momento più atteso. Come da tradizione, il Meeting sarà anche il palcoscenico del dibattito politico: a Rimini arriverà una nutrita rappresentanza del governo, dai vicepresidenti del Consiglio Tajani e Salvini fino ai ministri Abodi, Calderone, Giuli, Lollobrigida, Piantedosi, Pichetto Fratin, Urso, Valditara e Zangrillo. Tra gli ospiti della manifestazione, in programma in Fiera dal 21 al 26 agosto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che interverrà mercoledì 26 e il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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