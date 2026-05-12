Il Meeting aspetta il Papa svelata l' anteprima Rimini griderà al mondo un forte messaggio di pace
L’anteprima del Meeting 2026 si è svolta lunedì 11 maggio al Teatro Galli di Rimini, offrendo ai presenti un’anticipazione sull’edizione in programma dal 21 al 26 agosto alla Fiera di Rimini. L’evento ha attirato l’attenzione con un messaggio di pace che si prevede verrà trasmesso al mondo, in vista dell’attesa partecipazione del Papa. Il tema scelto per questa edizione è tratto dalla Divina Commedia.
Il Meeting 2026 prende il via con Anteprima Meeting, l’evento organizzato lunedì 11 maggio al Teatro Galli di Rimini, che ha offerto al pubblico un primo sguardo sull’edizione di quest’anno, in programma dal 21 al 26 agosto alla Fiera di Rimini con il titolo “L’amor che move il sole e l’altre.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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