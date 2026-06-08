Durante la notte, Israele ha condotto attacchi aerei contro obiettivi in Iran, senza commenti ufficiali. Prima, aveva effettuato raid su Beirut, capitale del Libano, che hanno portato a una rappresaglia da parte dell’Iran contro obiettivi israeliani. Donald Trump ha ignorato le richieste di intervenire, dichiarando di essere lui a comandare. La situazione resta tesa, con escalation tra le parti coinvolte nella regione.

Pericolosa escalation in Medio Oriente: ieri Israele aveva lanciato una serie di raid su Beirut, capitale del Libano, che avevano provocato la rappresaglia dell’Iran contro lo Stato ebraico. Nella notte, Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei contro l’Iran centrale e occidentale. La televisione di stato iraniana ha riferito di esplosioni a Isfahan, Tabriz e Teheran. Successivamente sono stati rilevati missili diretti in Israele lanciati dallo Yemen e dall’Iran. (ANSA FOTO) – Notizie.com Gli attacchi mettono ulteriormente a dura prova gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco permanente nella guerra tra Iran e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Notte di fuoco in Medio Oriente: Israele bombarda l’Iran. Ignorato Donald Trump: “Fermatevi, sono io che comando tutto”

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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