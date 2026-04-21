Medio Oriente saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad Trump estende la tregua

I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Islamabad sono stati interrotti, lasciando in sospeso le trattative tra le due nazioni. Nel frattempo, gli autobus interurbani sono tornati a circolare nella capitale, dopo un periodo di blocco totale. Nel frattempo, l'ex presidente ha annunciato l'estensione di una tregua in un altro scenario internazionale, mentre le tensioni nella regione continuano a influenzare le dinamiche diplomatiche.

Gli autobus interurbani tornati a sfrecciare a Islamabad dopo giorni di blocco totale rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e Usa. Se infatti la capitale pakistana ha mantenuto le restrizioni - compresa la zona rossa all’Hotel Serena - lo sforzo diplomatico è in bilico: al termine di una giornata avvolta nell’incertezza, il viaggio del vicepresidente JD Vance a Islamabad - inizialmente dato solo come temporaneamente sospeso - è stato «rinviato a tempo indeterminato», scrive Axios citando fonti Usa. Contemporaneamente, l’agenzia semi-ufficiale iraniana Tasnim ha fatto sapere, citando fonti del regime, che l’Iran ha...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad. Trump estende la tregua Notizie correlate Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: “Aspetto proposta di Teheran”(Adnkronos) – Donald Trump estende la tregua con l'Iran, la guerra non ricomincia, almeno per ora, anche se i negoziati non ripartono. Usa-Iran, colloqui a Islamabad per la tregua: allo stesso tavolo tra incognite e minacce. Trump: «È l?unica chance»Donald Trump ieri ha lasciato sul social Truth un messaggio misterioso: «Il più potente reset del mondo». Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente: saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad, Trump estende la tregua; Medio Oriente, continuano colloqui Usa-Iran sulla tregua: Trump fiducioso ma Teheran frena; Crisi in Medio Oriente: perché lo stop ai GP costa alla F1 oltre 100 milioni; Iran. Il corridoio della necessità. Medio Oriente: saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad, Trump estende la treguaGli autobus interurbani tornati a sfrecciare a Islamabad dopo giorni di blocco totale rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e Usa. Se infatti la capitale pakistana ha mantenuto l ... ansa.it Aggiornamento sulla situazione in Medio OrienteI «cancelli» di Hormuz sono aperti, ma la mano iraniana è ancora sulla maniglia, pronta a chiuderli se la tregua in Libano dovesse saltare prima del previsto ... ladigetto.it Medio Oriente, saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad. Trump estende la tregua https://gazzettadelsud.it/p=2199688 facebook MEDIO ORIENTE I Trump estende "il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta" dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com