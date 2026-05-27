Alle 7.20 di questa mattina, in via degli Alpini a Biban di Carbonera, si è verificato un incidente tra un’auto Skoda e una moto. Il centauro è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per le operazioni di soccorso e rilievi. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

CARBONERA (TREVISO) – Grave incidente stradale di prima mattina oggi a Biban di Carbonera. Alle 7.20 in via degli Alpini uno scontro ha coinvolto un’autovettura Skoda e una moto. L'uomo in sella è stato sbalzato a terra, riportando diverse lesioni. I soccorsi Sul posto è arrivata ambulanza e automedica del Suem 118 con una squadra dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Treviso, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. Il cofano della station wagon, infatti, aveva iniziato a fumare. Il ferito è stato portato a Treviso in codice rosso. A causa dell’incidente, avvenuto lungo la SP59 via IV Novembre, all’intersezione con via Donatori del Sangue, nei pressi della Pasticceria Daniele, la circolazione è stata temporaneamente interrotta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - ?Incidente tra moto e auto: grave il centauro, strada chiusa

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SCONTRO AUTO-MOTO, GRAVE CENTAURO | 08/04/2026

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