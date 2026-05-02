Incidente tra auto e moto | grave centauro trasportato in eliambulanza

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato questa mattina in località Sassacci, nel comune di Civita Castellana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato in eliambulanza un motociclista in condizioni gravi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell'ordine. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Grave incidente stradale nel comune di Civita Castellana. Nella mattinata di oggi, 2 maggio, un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento in località Sassacci. L’impatto è stato particolarmente violento e a riportare le ferite più gravi è stato il centauro.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Grave incidente stradale nella notte: centauro trasportato in eliambulanza all'ospedale del MareUn grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi. Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un centauro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Incidente tra un’auto della scuola guida e un camion in A12 al km 11 in direzione Livorno. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento con feriti lievi che ha causato una coda attualmente di cinque chilometri. Tutti gli aggiornamenti su Pri; Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti; Statale 36, incidente tra camion e auto sul Terzo Ponte. Code e disagi verso Lecco. Grave incidente ieri al Ventasso: coppia in condizioni criticheUn violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato il grave ferimento di una coppia di coniugi nel pomeriggio di ieri, al Ventasso, come riporta ... redacon.it Besana in Brianza, scontro tra due auto: muore un 79enneBesana in Brianza —Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 maggio, in via Antonio Fogazzaro, a Besana in Brianza, dove uno scontro tra due auto è costato la vita a un uomo ... mbnews.it È morto Alex Zanardi. Ex pilota di F1 era atleta-simbolo del paralimpismo. È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico de - facebook.com facebook È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era d x.com