MECHANICUM di Graham McNeill | recensione

Da nerdpool.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con Mechanicum l’Eresia di Horus cambia nuovamente prospettiva. Dopo romanzi dominati da Primarchi, Legioni Astartes e grandi campagne militari, Graham McNeill porta il lettore nel cuore pulsante dell’Imperium: Marte. Il pianeta rosso non è soltanto la fucina delle armi della Grande Crociata, ma il luogo in cui il sapere tecnologico raggiunge il suo massimo splendore. poco prima di precipitare nell’oscurità. È un romanzo che amplia enormemente la lore di Warhammer 40.000 e racconta uno degli eventi più determinanti dell’intera saga: la nascita dell’ Adeptus Mechanicus così come lo conosciamo nel 41° millennio. Una storia di guerra, fede, conoscenza e tradimento che dimostra come l’ Eresia di Horus non sia stata combattuta soltanto dagli Space Marine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

mechanicum di graham mcneill recensione
© Nerdpool.it - MECHANICUM di Graham McNeill: recensione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Five Minute Book Review – Mechanicum

Video Five Minute Book Review – Mechanicum

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: FULGRIM di Graham McNeill: recensione

Leggi anche: Falsi dei. L’eresia mette radici di Graham McNeill: recensione

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web