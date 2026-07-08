MECHANICUM di Graham McNeill | recensione
Con Mechanicum l’Eresia di Horus cambia nuovamente prospettiva. Dopo romanzi dominati da Primarchi, Legioni Astartes e grandi campagne militari, Graham McNeill porta il lettore nel cuore pulsante dell’Imperium: Marte. Il pianeta rosso non è soltanto la fucina delle armi della Grande Crociata, ma il luogo in cui il sapere tecnologico raggiunge il suo massimo splendore. poco prima di precipitare nell’oscurità. È un romanzo che amplia enormemente la lore di Warhammer 40.000 e racconta uno degli eventi più determinanti dell’intera saga: la nascita dell’ Adeptus Mechanicus così come lo conosciamo nel 41° millennio. Una storia di guerra, fede, conoscenza e tradimento che dimostra come l’ Eresia di Horus non sia stata combattuta soltanto dagli Space Marine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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Five Minute Book Review – Mechanicum
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