FULGRIM di Graham McNeill | recensione

Da nerdpool.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con Fulgrim, l’Eresia di Horus compie un ulteriore salto di qualità. Se i primi romanzi avevano mostrato la nascita del tradimento e le sue devastanti conseguenze, qui la guerra civile che spezzerà l’Imperium assume finalmente una dimensione profondamente personale. Graham McNeill porta il lettore accanto a due figure leggendarie dell’universo di Warhammer 40.000, Fulgrim e Ferrus Manus, trasformando quello che sulla carta potrebbe sembrare un semplice scontro tra Primarchi in una tragedia epica fatta di amicizia, orgoglio, corruzione e rimorso. È un romanzo che amplia continuamente la prospettiva sugli eventi già narrati, aggiungendo nuovi tasselli a un mosaico sempre più vasto e affascinante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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