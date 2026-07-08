Una vasta operazione contro la pedopornografia online ha portato all’arresto di sette persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di 30 soggetti in 17 diverse città italiane. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari e perquisizioni, nell’ambito di un’indagine sullo sfruttamento sessuale di minori. L’intervento ha coinvolto numerosi uffici investigativi e tecnici impegnati nel contrasto a questo tipo di crimine.

Maxioperazione contro la pedopornografia online: 30 gli indagati in 17 città italiane, 7 gli arresti per il reato di sfruttamento sessuale dei minori. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Maxioperazione contro la pedopornografia. Sette arresti

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