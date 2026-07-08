Maxi operazione contro la pedopornografia a Milano Lodi Brescia e in altre 14 città | 7 arresti e 30 indagati

Un’operazione contro la pedopornografia ha portato all’arresto di sette persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di 30 soggetti. Le attività investigative hanno coinvolto 17 città italiane, tra cui Milano, Lodi e Brescia. Sono state effettuate perquisizioni in diverse abitazioni e locali. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine nell’ambito di un’indagine su materiale pedopornografico.

Milano, 8 luglio 2026 – Sette arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio di'unoperazione con la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato, nello specifico dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo), sotto il coordinamento della Procura di Catania. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark Web e delle chat rinvenute su cellulari, e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pedopornografia, perquisizioni in 17 città: 7 arresti e 30 indagati VIDEO

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