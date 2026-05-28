Treni guasto sulla linea Alta Velocità | ritardi fino a 70 minuti

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un guasto sulla linea Alta Velocità nel territorio di Frosinone ha causato ritardi fino a 70 minuti sui treni. I passeggeri hanno affrontato disagi e ritardi significativi a causa dell’interruzione tecnica. La situazione ha coinvolto diversi convogli, rallentando la circolazione sulla tratta interessata. Non sono stati segnalati altri problemi o incidenti associati al guasto. La circolazione ferroviaria sta tornando alla normalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre un'ora di ritardo. Disagi e problemi per i passeggeri dei treni della linea Alta Velocità a causa di un guasto sulla linea nel territorio di Frosinone. L'inconveniente tecnico alla 16:00, in prossimità di Ceccano.Con iniziali ritardi di 30 minuti, i tempi di percorrenza si sono allungati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti

Video Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti

Notizie e thread social correlati

Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàQuesta mattina sulla linea ferroviaria Roma-Firenze si è verificato un guasto tecnico ad Orte, causando ritardi fino a 70 minuti sui treni.

Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavoriDa questa mattina, la circolazione ferroviaria tra Roma e Firenze è stata rallentata a causa di un guasto tecnico nei pressi di Orte.

Temi più discussi: Ritardi sull'Alta velocità a Reggio Emilia, individuato l'uomo che camminava sui binari; Pomeriggio nero per i treni a Milano, persone sui binari dell'Alta velocità e guasti sulle linee Trenord: ritardi fino a 120 minuti; Caos Alta Velocità, persone sui binari dell'AV Milano-Bologna: treni in forte ritardo su tutte le linee; Ritardi dei treni oggi in Toscana: Alta Velocità, convogli a rilento, gli aggiornamenti.

alta velocità treni guasto sulla lineaItalo, treno alta velocità Milano-Roma fermo a Reggio Emilia: passeggeri bloccati senza aria condizionata, malori e intervento delle ambulanzeUn treno Italo con a bordo circa 400 persone in viaggio da Milano a Roma è fermo per un guasto in provincia di Reggio Emilia, tra Sant'Ilario ... msn.com

alta velocità treni guasto sulla lineaCaos Alta Velocità, persone sui binari dell'AV Milano-Bologna: treni in forte ritardo su tutte le lineeEffetto a catena su tutta la rete nazionale con ritardi fino a 2 ore. Sul posto la Polfer e personale di Fs Security ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web