Treni guasto sulla linea Alta Velocità | ritardi fino a 70 minuti
Un guasto sulla linea Alta Velocità nel territorio di Frosinone ha causato ritardi fino a 70 minuti sui treni. I passeggeri hanno affrontato disagi e ritardi significativi a causa dell’interruzione tecnica. La situazione ha coinvolto diversi convogli, rallentando la circolazione sulla tratta interessata. Non sono stati segnalati altri problemi o incidenti associati al guasto. La circolazione ferroviaria sta tornando alla normalità.
Oltre un'ora di ritardo. Disagi e problemi per i passeggeri dei treni della linea Alta Velocità a causa di un guasto sulla linea nel territorio di Frosinone. L'inconveniente tecnico alla 16:00, in prossimità di Ceccano.Con iniziali ritardi di 30 minuti, i tempi di percorrenza si sono allungati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti
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