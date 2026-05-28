Treni guasto sulla linea Alta Velocità | ritardi fino a 70 minuti

Notizia in breve

Un guasto sulla linea Alta Velocità nel territorio di Frosinone ha causato ritardi fino a 70 minuti sui treni. I passeggeri hanno affrontato disagi e ritardi significativi a causa dell’interruzione tecnica. La situazione ha coinvolto diversi convogli, rallentando la circolazione sulla tratta interessata. Non sono stati segnalati altri problemi o incidenti associati al guasto. La circolazione ferroviaria sta tornando alla normalità.