Cosa hanno detto le regate preliminari dell'America's Cup vinte da Luna Rossa a Cagliari su New Zealand

L'equipaggio guidato da Peter Burling e Ruggero Tita ha vinto il match race decisivo delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari. La vittoria ha permesso a Luna Rossa di prevalere sulle altre imbarcazioni in gara. Le regate si sono svolte in acque sarde, con condizioni di vento variabile. La vittoria ha consolidato la posizione di Luna Rossa nelle fasi precedenti della competizione.

L'equipaggio capitanato da Peter Burling e da Ruggero Tita ha vinto il match race decisivo delle regate preliminari di Cagliari dell'America's Cup. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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