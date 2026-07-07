Nel corso di una rapina notturna in un agriturismo, tre uomini incappucciati hanno minacciato e aggredito il gestore, colpendolo alle costole e provocandogli ematomi. Durante l'assalto, hanno richiesto soldi e orologi, e hanno minacciato di fare del male alla famiglia dell'uomo. L'aggressione ha portato il gestore in ospedale con diverse ferite.

Svegliato nel cuore della notte da tre uomini incappucciati che gli hanno chiesto soldi e orologi e che lo hanno mandato in ospedale con costole rotte ed ematomi Â«Minacciavano di tagliare le dita a mia moglie e le orecchie alle mie figlieÂ». CosÃ¬, Massimo Rizzi, non ha esitato un attimo a consegnare tutto ciÃ² che aveva - soldi e orologi per 50 mila euro - ai tre rapinatori che l'hanno malmenato dopo essere entrati di notte nel suo agriturismo ad Alzano Lombardo. Tardelli in tv sul caso Balogun: Â«In questo Mondiale si puÃ² far tutto basta ricevere ordiniÂ». La reazione di Paola Ferrari Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Gestore dell’agriturismo rapinato ad Alzano Lombardo: l’intervista a Massimo Rizzi, l'uomo minacciato e malmenato

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