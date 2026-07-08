Massimo Mauro | Juve preoccupa tutto Kolo non è Haaland Spalletti la certezza
La Juventus ha cambiato la sua dirigenza, ma la squadra ha concluso il campionato al sesto posto senza qualificarsi in Champions League. Massimo Mauro ha commentato che tra i dirigenti solo Spalletti resta stabile, mentre ha criticato la differenza tra Kolo e Haaland. Mauro ha anche affermato che tutto preoccupa nella rosa attuale.
La Juventus ha rivoluzionato la dirigenza, ma non ancora la squadra che ha chiuso il campionato al sesto posto e senza Champions. "Dell’era Comolli salvo soltanto Spalletti", taglia corto Massimo Mauro, sul tetto del mondo con i bianconeri nel 1985. Spalletti fra cinque giorni (13 luglio) si raduna con la squadra, ma il mercato non decolla: Vlahovic si è svincolato e il tecnico aspetta il numero 9 e il portiere titolari. Cosa la preoccupa maggiormente? "Preoccupa tutto. Le incognite sono tante, l’unica certezza è Spalletti. Luciano è un uomo navigato, ma è sempre un uomo. Spalletti si è accollato anche il peso dell’esclusione dalla Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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