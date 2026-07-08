La Juventus ha cambiato la sua dirigenza, ma la squadra ha concluso il campionato al sesto posto senza qualificarsi in Champions League. Massimo Mauro ha commentato che tra i dirigenti solo Spalletti resta stabile, mentre ha criticato la differenza tra Kolo e Haaland. Mauro ha anche affermato che tutto preoccupa nella rosa attuale.

La Juventus ha rivoluzionato la dirigenza, ma non ancora la squadra che ha chiuso il campionato al sesto posto e senza Champions. "Dell’era Comolli salvo soltanto Spalletti", taglia corto Massimo Mauro, sul tetto del mondo con i bianconeri nel 1985. Spalletti fra cinque giorni (13 luglio) si raduna con la squadra, ma il mercato non decolla: Vlahovic si è svincolato e il tecnico aspetta il numero 9 e il portiere titolari. Cosa la preoccupa maggiormente? "Preoccupa tutto. Le incognite sono tante, l’unica certezza è Spalletti. Luciano è un uomo navigato, ma è sempre un uomo. Spalletti si è accollato anche il peso dell’esclusione dalla Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Massimo Mauro: "Juve, preoccupa tutto. Kolo non è Haaland. Spalletti la certezza"

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