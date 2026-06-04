Massimo Mauro ha commentato il rinnovo di Vlahovic, affermando che “morto un papa se ne fa un altro”. Ha aggiunto che, oltre a Kolo Muani, potrebbe essere presa in considerazione anche Nunez come possibile sostituto. La sua dichiarazione si riferisce alle strategie di mercato della Juventus per la prossima stagione, evidenziando la volontà di trovare alternative a Vlahovic. Mauro ha espresso questa opinione senza fare riferimenti diretti a decisioni ufficiali del club.

di Luca Fiore L’opinionista sportivo Massimo Mauro ha parlato del mancato rinnovo di Vlahovic e del mercato offensivo della Juventus in vista della prossima stagione. L’addio di Dusan Vlahovic impone nuove riflessioni all’interno della Juventus. In merito al mancato accordo per il contratto, è intervenuto Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus. L’opinionista, in occasione di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del serbo guardando anche al futuro con fiducia e dande alcune indicazioni per quanto riguarda il mercato. Ecco le sue parole. SUL MANCATO RINNOVO DI VLAHOVIC – «Morto un Papa se ne fa un altro. Questo non è mai stato un problema per la Juventus, nemmeno di fronte a grandissimi giocatori che hanno lasciato Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mauro non le manda a dire: «Rinnovo Vlahovic? Morto un papa se ne fa un altro. Per sostituirlo, oltre a Kolo Muani, mi viene in mente Nunez»

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