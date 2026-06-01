I giocatori hanno comunicato a Spalletti che Kolo Muani avrebbe spinto per trasferirsi alla Juventus. La notizia riguarda le dinamiche interne alla squadra e il desiderio del calciatore di cambiare club. Non sono stati forniti dettagli sulle conversazioni o sui motivi di questa decisione. La situazione è ancora in fase di sviluppo e non ci sono conferme ufficiali sui prossimi passi.

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© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, spinge tutto lo spogliatoio: i giocatori hanno riferito una cosa a Spalletti

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Kolo Muani torna alla Juventus

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