che sono da tempo nei radar bianconeri. Ripartire dai ricordi per costruire un futuro da scudetto. La nuova Juventus guidata da Frederic Massara guarda con insistenza al modello del Milan tricolore 2021-2022, una creatura plasmata proprio dal silenzioso ma determinante lavoro del neoridirettore dell’area tecnica bianconera. Per svoltare sotto la Mole serve quel mix di raziocinio e concretezza che caratterizzava il vecchio centrocampo rossonero. Non è un caso, infatti, che alla Continassa si stia lavorando intensamente per riallacciare i fili con due grandissimi pupilli di “Ricky”. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il primo nome sul tavolo è quello di Franck Kessie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Massara scende subito in campo: può aiutare la Juve a portare a Torino due ex Milan

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