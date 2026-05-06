Milan sorpresa Modric | punta davvero a tornare subito in campo Ecco quando può succedere

A poco più di una settimana dall'intervento allo zigomo, il centrocampista del Milan ha ripreso ad allenarsi a Milanello. La sua ripresa avviene in anticipo rispetto alle previsioni iniziali e ha già suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Non sono stati ancora comunicati i tempi precisi di un eventuale rientro in campo, ma le prime sessioni di allenamento sono state svolte senza problemi evidenti.

A otto giorni dall'operazione allo zigomo sinistro, ieri mattina, intorno alle ore 10:00, il centrocampista croato Luka Modric si è ripresentato nel centro sportivo di Milanello. In netto anticipo sui tempi, che parlavano di 10-15 giorni di riposo assoluto. Ma il fuoriclasse del Milan scalpita per tornare in campo, e, oltre all'obiettivo di essere protagonista ai Mondiali con la sua Croazia, ha anche quello di aiutare i rossoneri a qualificarsi in Champions League. E per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola non vuole farlo soltanto incoraggiando i compagni da fuori o facendosi vedere a Milanello, ma vuole farlo come protagonista in campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, sorpresa Modric: punta davvero a tornare subito in campo. Ecco quando può succedere Notizie correlate Milan, infortunio Gimenez: riabilitazione nella fase conclusiva. Ecco quando può tornare in campoIeri, come racconta 'Il Corriere dello Sport', non si è allenato Pavlovic dopo la contusione al perone subita nella gara contro il Como. Milan, Modric di nuovo in campo in questa stagione? Ecco cosa potrebbe succedereDurante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato di Luka Modric... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SportMediaset: Milan, Modric operato ma tornerà per la Croazia Video; FLASH| Modric, segnali positivi per il rinnovo! Moretto annuncia: Il croato ha avuto garanzie sul Milan che verrà; Milan, Modric ha deciso: sarà rinnovo o addio al calcio; Calciomercato Milan – Tare, via due big a sorpresa? Le ultimissime. Colpo Milan a Pisa: decide Modric nel finaleIl Milan passa 2-1 all'arena Garibaldi battendo il Pisa al termine di una gara sporca, poco spettacolare e decisa nel finale dagli episodi. I rossoneri sbloccano nel primo tempo con Loftus-Cheek, si ... it.blastingnews.com Il Milan che verrà. Serve una punta vera. È pressing su ModricPremessa doverosa. Non è per nulla semplice a febbraio immaginare una squadra che in estate potrebbe cambiare i connotati. C’è un piazzamento Champions da conquistare, ci sono calciatori da valutare, ... ilgiorno.it Rivoluzione #Milan: #Allegri ne cambia tre a centrocampo. Spunta l'intreccio clamoroso per il ritorno di #Tonali - facebook.com facebook Juve, il mercato ti dà un ordine. I meriti di Chivu e i veri scogli del Milan Leggi l’editoriale di @AlfredoPedulla x.com