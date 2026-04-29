La Juventus e il Milan si preparano a confrontarsi sul mercato estivo per aggiudicarsi uno dei giocatori più richiesti. Dopo il pareggio senza reti nella sfida a San Siro, le due squadre sono pronte a tentare di assicurarsi il trasferimento di uno dei profili più ambiti della prossima sessione di mercato. La trattativa potrebbe coinvolgere anche il rappresentante Jorge Mendes, noto intermediario nel settore.

Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi per uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: chi la spunterà? Dopo il deludente pari di San Siro (0-0) Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi nuovamente, questa volta in sede di calciomercato. Entrambi i club sono infatti alla ricerca di un attaccante di assoluto livello e hanno messo gli occhi su Gonçalo Matias Ramos, classe 2001 del Paris Saint-Germain e della nazionale portoghese. Gonçalo Ramos (Ansa) – Calciomercato.it Negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus ma – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’ – il suo agente Jorge Mendes lo avrebbe ora offerto proprio al Milan.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio Juve, può prenderlo subito il Milan: c’entra Jorge Mendes

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