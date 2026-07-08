Mary Song, nome d’arte di Maria Luisa, ha 50 anni e vive a Parma. È nata con una disabilità che la costringe a usare la sedia a rotelle, ma non ha mai smesso di dedicarsi alla musica. Recentemente ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Luce Su Di Me”.

PARMA – Mary Song, nome d’arte di Maria Luisa, è nata a Parma e ha 50 anni. Dalla nascita vive su una sedia a rotelle, ma questo non ha mai spento la sua straordinaria voglia di vivere, di lottare e di inseguire i propri sogni. Tra le sue più grandi passioni c’è sempre stata la musica e, in particolare, il canto, che l’ha accompagnata durante tutto il suo percorso di vita. Per Mary Song la musica è libertà: libera l’anima, apre la mente e dona la forza di sentirsi vivi anche nei momenti più difficili. Per molti anni ha cantato in diversi locali e ha fatto parte di un coro, partecipando a numerose iniziative benefiche, portando la sua voce e il suo entusiasmo al servizio degli altri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mary Song debutta con “Luce Su Di Me”

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