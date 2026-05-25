Oggi a Roma viene presentata Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio. È un modello a zero emissioni, atteso da mesi. La vettura si distingue per il design compatto e le linee moderne. La presentazione si svolge davanti a pubblico e stampa, con dettagli sulla tecnologia e le caratteristiche tecniche. Ferrari Luce rappresenta il primo passo del marchio nel settore delle auto elettriche.

L’abbiamo attesa per diversi mesi, ma oggi finalmente scopriremo - a Roma - la nuova Ferrari Luce, prima vettura elettrica della storia del Cavallino. Quella del 25 maggio è una scelta simbolica visto che richiama la prima vittoria della Ferrari nel 1947 sul circuito di Caracalla. E per Maranello quello che oggi verrà presentato al mondo non sarà semplicemente un nuovo modello: «Luce infatti combina l’eredità racing di Ferrari, lo spirito senza tempo delle nostre vetture sportive e la realtà in continua evoluzione dei lifestyle contemporanei, testimoniando così la nostra continua ambizione a superare le aspettative, immaginare il futuro e osare» raccontava lo scorso febbraio, Benedetto Vigna, ceo di Ferrari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ferrari Luce debutta oggi a Roma La prima Rossa a zero emissioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oggi Ferrari lancia Luce, la sua prima supercar completamente elettrica: arriva a 310 km/h

F1, oggi filming day per Ferrari e Red Bulla: la Rossa avrà un vantaggioOggi le squadre di Formula 1 Ferrari e Red Bull hanno svolto un filming day, una giornata dedicata ai test in pista.

Temi più discussi: Ferrari Luce, oggi il debutto. Tutto quello che sappiamo sulla prima elettrica del Cavallino; Ferrari Luce, cosa sappiamo alla vigilia del debutto; Ferrari Luce elettrica, tutto quello che sappiamo in attesa del debutto; Ferrari Luce, le ultime foto spia prima del debutto del 25 maggio.

Ferrari elettrica, perché la Luce è una scommessa enormeFerrari Luce debutta come prima elettrica del Cavallino: tecnologia, design Jony Ive e sfida al mercato delle supercar EV. affaritaliani.it

Oggi Ferrari lancia Luce, la sua prima supercar completamente elettrica: arriva a 310 km/hFerrari si prepara al lancio di Ferrari Luce, il primo modello completamente elettrico prodotto dalla casa di Maranello ... fanpage.it