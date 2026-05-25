Ferrari Luce debutta oggi a Roma La prima Rossa a zero emissioni

Da liberoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Roma viene presentata Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio. È un modello a zero emissioni, atteso da mesi. La vettura si distingue per il design compatto e le linee moderne. La presentazione si svolge davanti a pubblico e stampa, con dettagli sulla tecnologia e le caratteristiche tecniche. Ferrari Luce rappresenta il primo passo del marchio nel settore delle auto elettriche.

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L’abbiamo attesa per diversi mesi, ma oggi finalmente scopriremo - a Roma - la nuova Ferrari Luce, prima vettura elettrica della storia del Cavallino. Quella del 25 maggio è una scelta simbolica visto che richiama la prima vittoria della Ferrari nel 1947 sul circuito di Caracalla. E per Maranello quello che oggi verrà presentato al mondo non sarà semplicemente un nuovo modello: «Luce infatti combina l’eredità racing di Ferrari, lo spirito senza tempo delle nostre vetture sportive e la realtà in continua evoluzione dei lifestyle contemporanei, testimoniando così la nostra continua ambizione a superare le aspettative, immaginare il futuro e osare» raccontava lo scorso febbraio, Benedetto Vigna, ceo di Ferrari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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