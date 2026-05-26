Una Ferrari elettrica, chiamata Nuova Ferrari Luce, è stata presentata al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica. La vettura ha quattro porte e cinque posti. Durante l’evento, il Capo dello Stato ha messo in sella l’auto e ha posato per alcune foto mentre si trovava al volante. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la vettura esposta nel cortile del palazzo.

La nuova Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello, è stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. All’incontro erano presenti il Presidente di Ferrari Spa John Elkann, il Vicepresidente Piero Ferrari e l’Amministratore Delegato Benedetto Vigna. Il Capo dello Stato ha ammirato gli esterni dell’auto, poi si è messo al volante al fianco di Elkann. La Luce è stata disegnata dal collettivo LoveFrom: con quattro porte e cinque posti è la Ferrari più spaziosa di sempre. Il prezzo di partenza si aggira intorno ai 550.000 euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nuova Ferrari Luce, la prima elettrica di Maranello debutta al Quirinale: Mattarella si siede al volante

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Ferrari LUCE, ebbene è TUTTO VERO! La prima elettrica di Maranello da oltre mezzo milione di euro

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