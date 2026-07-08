Gitani e toreador animano il balletto "Don Chisciotte" coreografia di Nureyev, musica di Minkus, in scena alla Scala fino al 16 luglio. Il prode Cavaliere accompagnato da Sancho Panza incontra innamorati incompresi come Basilio interpretato dal primo ballerino Claudio Coviello e Kitri interpretata da Martina Arduino, prima ballerina; appuntamento questa sera e il 15 luglio. Rientrata da poco dalla Germania dove si è esibita con il primo ballerino scaligero Marco Agostino, suo fidanzato, la talentuosa ed espressiva Martina Arduino racconta. Kitri è un suo cavallo di battaglia. "Danzarla è una festa, anche se ci sono vari passi tecnici mi riempie di gioia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Martina Arduino nei panni di Kitri: "Lei estroversa, è il mio opposto"

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Si parla di: Martina Arduino nei panni di Kitri: Lei estroversa, è il mio opposto; Don Chisciotte di Nureyev torna alla Scala.

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