L’attore torna sul palco interpretando il personaggio di Govi in uno spettacolo che rende omaggio al teatro Carcano. La trama si concentra su un uomo che, senza più nulla da perdere, mette in discussione la corruzione e le ingiustizie del sistema. Nel corso della narrazione, una diagnosi medica errata solleva dubbi sulla veridicità delle affermazioni del capitano. Lo spettacolo si svolge in un contesto di tensioni e rivelazioni.

? Cosa scoprirai Come può un uomo senza più nulla da perdere smascherare il malaffare?. Perché una diagnosi medica errata mette in dubbio la verità del capitano?. Chi scatenerà il duello tra l'armatore e il Commendator Precordi?. Cosa accadrà quando la verità sui tradimenti scuoterà la Provveditoria Ligure?.? In Breve Spettacolo dal 6 al 10 maggio 2026 presso il Teatro Carcano di Milano.. Cast include Mauro Pirovano e scenografia firmata da Davide Livermore.. Trama ambientata nel 1940 con personaggi come il Commendator Precordi e il Professor Brunelli.. Progetto legato alla tradizione genovese del Teatro Sociale di Camogli.. Tullio Solenghi porterà la commedia Colpi di timone al Teatro Carcano di Milano dal 6 al 10 maggio 2026, riprendendo un progetto dedicato alla figura di Govi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solenghi torna nei panni di Govi: il nuovo tributo al Carcano

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