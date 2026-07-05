E lena Sofia Ricci, ospite alla seconda edizione dell’Italian Global Series, che in questi giorni si sta svolgendo a Rimini, ha presentato la prima puntata della terza stagione di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti, dove l’attrice torna nei panni della profiler malata di Alzheimer. Leggi anche › Svelate le nuove fiction Rai che vedremo nella prossima stagione tv «Finalmente il pubblico scoprirà il suo passato – afferma Ricci – se nelle due serie precedenti abbiamo raccontato la violenza subita e la perdita del figlio, in questa nuova stagione scopriremo che cosa le è successo ». La serie andrà in onda su Rai 1 in autunno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice in autunno tornerà nei panni della profiler malata di Alzheimer Teresa Battaglia. "Da lei ho imparato la schiettezza"

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