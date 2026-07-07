Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi ritrovati vivi dopo 6 giorni erano dispersi sulle Dolomiti perso l' orientamento in zona proibitiva

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo quasi sei giorni di ricerche, i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti sono stati ritrovati vivi. La coppia era rimasta bloccata sugli Spalti di Toro, vicino ai ruderi di casera Col Cadorin, e aveva perso l’orientamento in una zona proibitiva. I loro cellulari si erano scaricati, impedendo di chiedere aiuto. Le ricerche sono state condotte tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, senza successo fino al ritrovamento.

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La coppia era bloccata sugli Spalti di Toro, vicino ai ruderi di casera Col Cadorin. I cellulari si erano scaricati e non riuscivano a chiedere aiuto Dopo quasi sei giorni di ricerche tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i due escursionisti di Osimo dispersi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi ritrovati vivi dopo 5 giorni sulle Dolomiti

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