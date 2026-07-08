Mario Adinolfi arrestato a Roma | truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

Da roma.repubblica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato questa mattina a Roma con l’accusa di aver messo in atto una truffa milionaria tramite un sistema di scommesse collettive. È stato posto agli arresti domiciliari e si trova sotto indagine anche per evasione fiscale, con un importo di circa 400mila euro. La polizia ha eseguito il provvedimento dopo aver raccolto prove riguardanti le operazioni illecite.

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Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è da stamattina ai domiciliari avrebbe anche evaso il fisco per 400mila euro. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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