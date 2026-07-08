Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale | Con il sistema ' Scommessa collettiva' danni per € 5 mln
Un leader politico è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato circa cinque milioni di euro attraverso il sistema “Scommessa Collettiva”. Secondo le indagini, avrebbe inoltre evaso il fisco per circa 400.000 euro. L’arresto è stato eseguito in relazione a un’indagine su operazioni finanziarie illecite e frodi fiscali legate a questa piattaforma. Le autorità hanno confermato i dettagli delle accuse e le cifre coinvolte.
Il leader del Popolo della Famiglia è agli arresti domiciliari per truffa milionaria con il sistema "Scommessa Collettiva"; avrebbe inoltre evaso il fisco per 400mila euro Mario Adinolfi è stato arrestato con le accuse di truffa ed evasione fiscale. La mattina di mercoledì 8 luglio a Roma, la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva
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Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è ai domiciliari per l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, la guardia di finanza ha arrestato Adinolfi per un’indagine che ha al centro la cosiddetta sco facebook
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