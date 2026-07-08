Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale | Con il sistema ' Scommessa collettiva' danni per € 5 mln

Notizia in breve

Un leader politico è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato circa cinque milioni di euro attraverso il sistema “Scommessa Collettiva”. Secondo le indagini, avrebbe inoltre evaso il fisco per circa 400.000 euro. L’arresto è stato eseguito in relazione a un’indagine su operazioni finanziarie illecite e frodi fiscali legate a questa piattaforma. Le autorità hanno confermato i dettagli delle accuse e le cifre coinvolte.